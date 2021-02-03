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ремонт холодильников на дому в екатеринбурге

Невозможно себе представить кухню в квартире или загородном коттедже без удобного и вместительного холодильника. Он позволяет в течение длительного периода сохранять продукты и приготовленные блюда свежими и защищает их от преждевременной порчи. Соблюдение правил эксплуатации и внимательное отношение к холодильнику продлевает срок его службы и избавляет владельца от обращений в ремонтную мастерскую. Но даже самая надежная техника выходит из строя и требует вмешательства профессионалов

Ремонт холодильников на дому

Виновниками преждевременной поломки являются:
• неправильный выбор места для установки;
• перепады электроэнергии;
• использование в условиях повышенной влажности;
• нарушение рекомендаций по обслуживанию.
Неверная эксплуатация и неаккуратное отношение являются причиной выхода из строя запчастей и возникновения других серьезных поломок. О ней расскажут следующие признаки:
• при включении в сеть не работает подсветка;
• сильно нагреваются стенки;
• устройство функционирует без перерыва и не отключается;
• издает непривычные шумы или посторонние звуки;
• недостаточно или избыточно охлаждает продукты или подмораживает их;
• несмотря на периодическую разморозку на открытых поверхностях скапливается лед;
• происходит подтекание талой воды;
• при включении в сеть не происходит никаких реакций.

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