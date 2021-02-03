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ремонт холодильников на дому в екатеринбурге
Невозможно себе представить кухню в квартире или загородном коттедже без удобного и вместительного холодильника. Он позволяет в течение длительного периода сохранять продукты и приготовленные блюда свежими и защищает их от преждевременной порчи. Соблюдение правил эксплуатации и внимательное отношение к холодильнику продлевает срок его службы и избавляет владельца от обращений в ремонтную мастерскую. Но даже самая надежная техника выходит из строя и требует вмешательства профессионалов
Ремонт холодильников на дому
Виновниками преждевременной поломки являются:
• неправильный выбор места для установки;
• перепады электроэнергии;
• использование в условиях повышенной влажности;
• нарушение рекомендаций по обслуживанию.
Неверная эксплуатация и неаккуратное отношение являются причиной выхода из строя запчастей и возникновения других серьезных поломок. О ней расскажут следующие признаки:
• при включении в сеть не работает подсветка;
• сильно нагреваются стенки;
• устройство функционирует без перерыва и не отключается;
• издает непривычные шумы или посторонние звуки;
• недостаточно или избыточно охлаждает продукты или подмораживает их;
• несмотря на периодическую разморозку на открытых поверхностях скапливается лед;
• происходит подтекание талой воды;
• при включении в сеть не происходит никаких реакций.
Ремонт холодильников на дому в Екатеринбурге не дорогоВаш холодильник подолгу не включается, не морозит или бьет током? Вы нуждаетесь в ремонте и проживаете в Екатеринбурге, а также близлежащих городах? Свяжитесь с нами по контактным номерам или напишите свое сообщение. Мы профессионально ремонтируем и обслуживаем холодильное, торговое и промышленное оборудование. За короткое время найдем повреждения: • холодильника; • морозильной камеры; • шкафа; • ларя; • витрин и горок; • льдогенератора; • холодильных столов. Почему именно мы? 1. Обратившись в нашу компанию, вы получите подробную консультацию квалифицированных специалистов по вопросам ремонта и сервисного обслуживания. 2. Наши сотрудники имеют за плечами большой стаж и опыт по восстановлению холодильного оборудования отечественных и зарубежных производителей, устранят поломку любой сложности. В кратчайшие сроки заменят термостат, предохранители, реле, фильтры и другие поврежденные детали. При необходимости выполнят заправку фреоном. Марка, модель и возраст холодильника или морозильной камеры не имеют значения – специалистам под силу любые неисправности. Наши работники с многолетним стажем быстро и качественно выполнят весь необходимый для нормального функционирования объем работ. 3. У нас есть набор специализированного инструмента и оборудования. 4. Мы используем оригинальные запчасти, комплектующие и расходные материалы. Это позволяет избежать повторных поломок, что нередко наблюдается при установке более дешевых и некачественных аналогов. Пришедшие в негодность запчасти мы заменяем новыми и предоставляем гарантию на них. 5. Первоначально мы осуществим диагностику, анализ необходимых работ и озвучим конечную цену. 6. Работаем с физическими лицами и предприятиями, при желании заключаем договора. 7. Мы предоставляем гарантии на весь объем выполненных работ, а при необходимости выполняем пост гарантийное обслуживание. 8. Ремонтируем в подходящее для вас время, заранее согласовывая его. 9. Постоянным клиентам предоставим приятные скидки. Мы прислушиваемся к пожеланиям каждого заказчика и гарантируем: • индивидуальный подход; • профессионализм; • оперативность; • высокий уровень качества; • предоставление гарантий на запасные части и оказанные услуги. Заказать выезд мастера и убедиться в нашем профессионализме очень просто! Позвоните нам по указанным номерам. Мы с нетерпением ждем вас и рады каждому заказчику. За короткий промежуток времени мы проведем диагностику Вашего холодильника, быстро и качественно его восстановим. Вы останетесь довольны нашим обслуживанием и сервисом!
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