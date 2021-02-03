При появлении первых признаков сбоя не стоит долго тянуть и ожидать чуда. Это выливается в выход старой техники из строя и требуются более дорогостоящие вложения, а иногда и покупка новой. Вмешательство без наличия знаний и опыта тесного знакомства с подобным оборудованием чреваты более серьезными разрушениями и значительным увеличением стоимости ремонта. Во всех вышеперечисленных случаях требуется вызов мастеров. Своевременное обращение за помощью к высококвалифицированным специалистам, проведение полной диагностики с применением специализированного оборудования и выявление действительных причин поломки помогут устранить неисправность на начальном этапе и восстановить работу холодильника. Ремонт холодильников на дому в Екатеринбурге не дорого Ваш холодильник подолгу не включается, не морозит или бьет током? Вы нуждаетесь в ремонте и проживаете в Екатеринбурге, а также близлежащих городах? Свяжитесь с нами по контактным номерам или напишите свое сообщение. Мы профессионально ремонтируем и обслуживаем холодильное, торговое и промышленное оборудование. За короткое время найдем повреждения: • холодильника; • морозильной камеры; • шкафа; • ларя; • витрин и горок; • льдогенератора; • холодильных столов. Почему именно мы? 1. Обратившись в нашу компанию, вы получите подробную консультацию квалифицированных специалистов по вопросам ремонта и сервисного обслуживания. 2. Наши сотрудники имеют за плечами большой стаж и опыт по восстановлению холодильного оборудования отечественных и зарубежных производителей, устранят поломку любой сложности. В кратчайшие сроки заменят термостат, предохранители, реле, фильтры и другие поврежденные детали. При необходимости выполнят заправку фреоном. Марка, модель и возраст холодильника или морозильной камеры не имеют значения – специалистам под силу любые неисправности. Наши работники с многолетним стажем быстро и качественно выполнят весь необходимый для нормального функционирования объем работ. 3. У нас есть набор специализированного инструмента и оборудования. 4. Мы используем оригинальные запчасти, комплектующие и расходные материалы. Это позволяет избежать повторных поломок, что нередко наблюдается при установке более дешевых и некачественных аналогов. Пришедшие в негодность запчасти мы заменяем новыми и предоставляем гарантию на них. 5. Первоначально мы осуществим диагностику, анализ необходимых работ и озвучим конечную цену. 6. Работаем с физическими лицами и предприятиями, при желании заключаем договора. 7. Мы предоставляем гарантии на весь объем выполненных работ, а при необходимости выполняем пост гарантийное обслуживание. 8. Ремонтируем в подходящее для вас время, заранее согласовывая его. 9. Постоянным клиентам предоставим приятные скидки. Мы прислушиваемся к пожеланиям каждого заказчика и гарантируем: • индивидуальный подход; • профессионализм; • оперативность; • высокий уровень качества; • предоставление гарантий на запасные части и оказанные услуги. Заказать выезд мастера и убедиться в нашем профессионализме очень просто! Позвоните нам по указанным номерам. Мы с нетерпением ждем вас и рады каждому заказчику. За короткий промежуток времени мы проведем диагностику Вашего холодильника, быстро и качественно его восстановим. Вы останетесь довольны нашим обслуживанием и сервисом!